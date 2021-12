POL-NB: Raubstraftat auf der Strandpromenade im Seebad Ahlbeck

Heringsdorf (ots) -



Am 05.12.2021 gegen 11:50 Uhr kam es auf der Strandpromenade im Seebad Ahlbeck zu einem Raub. Die 55-jährige deutsche Geschädigte ging zu Fuß über die Strandpromenade aus Richtung Grenzübergang kommend in Richtung der Ortschaft Ahlbeck. Hierbei trug sie einen Rucksack auf dem Rücken und führte ein Telefonat. Auf Höhe des Hotels "Waldoase" beendete sie ihr Telefongespräch. Dabei bemerkte sie, dass von hinten eine männliche Person zu ihr rannte. Dieser griff sich den Rucksack und zog so stark daran, dass die Geschädigte zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Täter kann durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden. Er ist ca. 185 cm groß, sportliche Figur, ca. 18 - 24 Jahre alt, trug dunkle Bekleidung und hatte gelocktes Haar.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-279224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



