POL-NB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Malchow (LK MSE)

Am 05.12.2021 in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 08:45 Uhr ereignete sich in 17213 Malchow, Güstrower Str. 78 (Tagespflege "Villa Auguste") ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr den kleinen Kreisverkehr aus Richtung Bahnhofstraße kommend und beabsichtige, geradeaus in die Güstrower Straße (Einbahnstraße) einzubiegen. Aufgrund von den winterlichen Fahrbahnverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Stromverteilerkasten. Dieser wurde dadurch zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500,- EUR. Das Verursacherfahrzeug verließ unerlaubt den Unfallort über die Güstrower Straße. An dem Verursacherfahrzeug ist Sachschaden im Frontbereich entstanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



