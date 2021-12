POL-NB: Täter auf frischer Tat in Stralsund gestellt

Stralsund (ots) -



Am 05.12.2021 gegen 08:00 Uhr informierte eine Zeuge über Notruf die Polizei, dass er einen Tatverdächtigen beim Einbruchsdiebstahl in die Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Frankenstraße in Stralsund. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Stralsund bestätigte sich der Sachverhalt. Zwei männliche Personen verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie zwei Kellerabteile auf und entwendeten aus diesen diverse Flaschen Alkohol. Hierbei wurden sie von dem 39-jährigen deutschen Zeugen erwischt. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchtete der eine Täter. Der Andere versuchte den Zeugen anzugreifen. Diesem gelang es jedoch den Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei zog sich der Zeuge leichte Verletzungen zu. Der 39-jährige deutsche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn und seinen flüchtigen Komplizen wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet. Die genaue Schadenshöhe kann zur Zeit nicht benannt werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



