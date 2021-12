POL-HRO: Witterungsbedingter Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Göhlen (Landkreis LUP) (ots) -



Am 05.12.2021 gegen 00:20 Uhr kam es auf der K40 zwischen den Ortschaften Göhlen und Leussow zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW.



Der LKW mit Auflieger kam aufgrund der vorherrschenden Winterglätte in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach der Kollision kippte das Fahrzeuggespann mit samt der Ladung Kartoffeln im Straßengraben auf die Seite. Der Baum lag quer über der Fahrbahn.



Die K40 musste zur Beräumung der Unfallstelle bis in den Nachmittag hinein vollgesperrt werden. Am Zugfahrzeug und dem Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von 150.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Jürgen Schulz

Polizeihauptmeister

Polizeihauptrevier Ludwigslust



