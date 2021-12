POL-NB: Medizinischer Notfall auf der B 198 mit nachfolgendem Verkehrsunfall

Neustrelitz (ots) -



Am 04.12.2021 gegen 15:15 Uhr erhielt das Polizeirevier Neustrelitz über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Information, dass auf der B 198 vom Abzweig Groß Trebbow kommend in Richtung Wesenberg ein Fahrzeug steht, in welchem ein offensichtlich bewusstloser Fahrer sitzt.



Vor Ort bestätigt sich für die eingesetzten Beamten diese Information. Gleichzeitig vor Ort befindliche Rettungskräfte der Feuerwehr begannen umgehend damit, sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen, um die bewusstlose Person den Rettungskräften zugänglich zu machen.



Im Rahmen der Bergung der Person setzte sich das Fahrzeug mit Start-Stop Automatik plötzlich in Bewegung, beschleunigte stark und kollidierte folgend mit einem davorstehenden PKW eines Ersthelfers. Anschließend waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch Bergungsunternehmen aus Neubrandenburg und Neustrelitz geborgen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000EUR



Der ebenfalls vor Ort befindliche Notarzt versuchte im Zusammenspiel mit den Rettungskräften weiterführend die bewusstlose Person zu reanimieren, was leider misslang.



Die daraufhin hinzugezogene Ärztin des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes bestätigte einen natürlichen Tod der Person aufgrund gesundheitlicher Probleme. Letztlich wurde die Person durch ein Bestattungsunternehmen von der Örtlichkeit geborgen.



Weitere Personen wurde im Rahmen des gesamten Sachverhaltes nicht verletzt oder geschädigt.





Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell