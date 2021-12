POL-NB: Störung der Telefonanlage

Waren (Müritz)/Demmin (ots) -



Die Dienststellen der Polizeiinspektion Neubrandenburg in Waren und Demmin sind gegenwärtig nicht über die bekannten Telefonnummern erreichbar. Aufgrund eines Fehlers ertönt bei Anrufversuchen das Besetzt-Zeichen. An der Fehlerbehebung wird gearbeitet.



Alle Anrufer werden gebeten, bis zur Behebung der Störung die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu kontaktieren.



