POL-ANK: Klarstellung bezüglich der Zugangsregelungen zu den Dienststellen der Polizeiinspektion Anklam

Vorpommern-Greifswald (ots) -



In der gestern veröffentlichten Pressemitteilung (siehe www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5089144) hat die Polizei über 3G-Zugangsregelungen zu allen Dienststellen der Polizeiinspektion Anklam mitgeteilt.



In diesem Zusammenhang stellt die Polizei klar, dass alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin ohne Vorlage eines Genesenen-, Impf- oder Testnachweises die Möglichkeit haben, ihr Anliegen persönlich in den Dienststellen der Polizeiinspektion Anklam vorzutragen. Die Einhaltung der 3G-Regelung zum Schutz der Beschäftigten sowie anderer Besucher wird erbeten. Die Polizei wird natürlich weiterhin für persönlich gemeldete Notfälle entsprechenden Sofortmaßnahmen umsetzen.



Alle Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Zusammenhang nochmals gebeten, bereits im Vorfeld zu prüfen, ob ein persönlicher Kontakt mit den Polizistinnen und Polizisten in den Polizeidienststellen zwingend erforderlich ist oder dies auch kontaktlos erfolgen kann. Eine Kontaktaufnahme ist u. a. per Telefon, Fax und E-Mail möglich. Die Erreichbarkeiten der Polizeidienststellen sind auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de/Polizei/PPNB/PI-ANK zu finden. Darüber hinaus steht den Bürgerinnen und Bürgern die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu Verfügung. Hier können bequem von zu Hause aus Anzeigen erstattet und Hinweise übermittelt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell