POL-ANK: Durchsuchungen der Kriminalpolizei in Anklam - Diverse Betäubungsmittel sichergestellt

Anklam (ots) -



Am Mittwoch (01.12.2021) führte die Kriminalpolizei im Anklamer Stadtgebiet Durchsuchungen in verschiedenen Objekten durch. Im Fokus der Ermittler standen fünf Personen, gegen die wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln stehen und der lokalen Rauschgiftszene zuzuordnen sind.



Im Ergebnis der Maßnahmen konnten die Polizistinnen und Polizisten diverse Betäubungsmittel, darunter Marihuana, Amphetamine, Ecstasytabletten, sowie dealertypische Utensilien (z. B. Feinwaagen) und ein entwendetes Verkehrsschild sicherstellen. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel liegt bei mindestens 2.000 Euro.



Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen gegen die fünf Männer im Alter von 19 bis 33 Jahren (deutsche und syrische Staatsangehörigkeit, wohnhaft in Anklam) fortführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell