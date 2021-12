POL-HST: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß

Bergen auf Rügen (ots) -



Gestern (02.12.2021) gegen 13:30 Uhr ereignete sich bei Bergen auf Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leichte Verletzungen erlitten.



Nach derzeitigem Kentnnisstand befuhr eine 62-jährige Deutsche mit einem PKW Opel die Königsstraße aus Richtung Bergen auf Rügen kommend und beabsichtigte die Bundesstraße 196 in Fahrtrichtung Karow zu befahren. Beim Linksabbiegen stieß sie mit einem von links kommenden vorfahrtberechtigten PKW Hyundai zusammen. Die Opel-Fahrerin und die 60-jährige deutsche Beifahrerin im PKW Hyundai erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen ins nahe gelegene Krankenhaus. Der 64-jährige deutsche Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Bei den Insassen des PKW Hyundai handelt es sich um ein Ehepaar aus Tangermünde.



Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Eine Spezialfirma beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehr als zwei Stunden zunächst voll und später halbseitig gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell