POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung aufgrund einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Boizenburg - Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung!

Schwerin/Boizenburg (ots) -



Am 29.06.2021 gegen 15:30 Uhr näherte sich eine männliche Person im

Bereich der Stiftstraße in Boizenburg mit einem Fahrrad der

Geschädigten. Im weiteren Verlauf kam es zu einem sexuellen

Übergriff.

Laut Aussage der Geschädigten hält sich der Beschuldigte regelmäßig

beim "Sandhu Pizza Service" in Boizenburg auf.

Der Täter konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 40 Jahre alt

- ca. 180cm groß

- dunkle, kurz geschnittene Haare

- dunkler Bart, jedoch rasiert

- schwarze Brille mit runden Gläsern

- normale Statur

- schwarze, lange Hose

- helles T-Shirt

- schwarzes Herrenfahrrad



Wer kann Angaben zu dieser Person machen? Ein Phantombild können Sie

hier einsehen: https://fcld.ly/boi



Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin entgegen.



Hinweise können auch über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Katja Marschall

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: Katja.Marschall@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell