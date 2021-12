POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20, LK MSE

AVPR Altentreptow (ots) -



Am 03.12.2021 ereignete sich gegen 02:00 Uhr auf der BAB 20, zwischen

der AS Strasburg und der AS Friedland,auf der Richtungsfahrbahn

Lübeck,ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen

Erkenntnissen befuhr ein PKW BMW, besetzt mit zwei Personen die BAB

20 in Richtung Lübeck. Aus noch unbekannter Ursache kam der 26-

jährige Fahrer mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend kam der PKW nach rechts

von der Fahrbahn ab, fuhr über die Bankette und überschlug sich

mehrmals und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die 26-jährige

Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der

Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer erlitt leichte

Verletzungen, eine medizinische Weiterbehandlung erfolgte im Klinikum

Neubrandenburg. Im Unfallfahrzeug befanden sich zwei unverletzte

Bullterrier die von der angeforderten Tierrettung Anklam übernommen

wurden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Die BAB 20 ist seit

02:00 Uhr in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt, eine Aufhebung der

Vollsperrung wird gegen 05:30 Uhr erfolgen. Alle Beteiligten des

Verkehrsunfalles haben die deutsche Staatsbürgerschaft und sind nicht

wohnhaft in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Staatsanwaltschaft

wurde ein Gutachter der DEKRA zur Erforschung des Unfallhergangs

beauftragt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die

Kriminalpolizei.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







