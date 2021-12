POL-NB: Einbruch in die Turnhalle der Grundschule in 17091 Rosenow

Malchin (ots) -



Am 01.12.2021 wurde dem Polizeirevier Malchin gegen 08:45 Uhr ein Einbruch in die Grundschule in Rosenow gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam und widerrechtlich Zutritt zum Heizungsraum der Turnhalle und entwendeten dort gelagertes Arbeitsgerät. Hierrunter befanden sich unter anderem ein Erdbohrer, eine Bohrschnecke, ein Handbohrer sowie ein Stativ und weitere gängige Geräte. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



Der Tatzeitraum konnte vom Hinweisgeber auf den 30.11.2021, 15:00 bis zum 01.12.2021, 07:00 eingegrenzt werden.



Die Polizei bittet jeden, der Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Diebesguts machen kann, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell