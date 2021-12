POL-ANK: Zugang zu den Dienststellen der Polizeiinspektion Anklam nur noch nach 3G-Regelung möglich

Details anzeigen Plakat Hinweise Eingangsbereich Plakat Hinweise Eingangsbereich

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie und dem deutlichen Anstieg von nachgewiesenen Neuinfektionen mit Covid-19 ist der Zutritt zu allen Dienststellen der Polizeiinspektion Anklam ab sofort nur noch unter Einhaltung der 3G-Regelung (geimpft, genesen oder negativ getestet) möglich.



Am Eingangsbereich der Dienststellen ist der Genesenen-, Impf- oder Testnachweis zusammen mit einem Personalausweis vorzuzeigen. Die Dokumente werde anschließend durch das Personal kontrolliert.



Beim Testnachweis ist zu beachten, dass dieser auf die jeweilige Person ausgestellt ist. Ein Testnachweis ist ein Beleg dafür, dass keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2-Virus vorliegt. Dies erfordert einen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieser Test kann durch einen Leistungserbringer (Schnelltestzentrum oder Testzentrum) oder im Rahmen einer betrieblichen Testung vorgenommen worden sein. Ein Selbsttest wird nicht akzeptiert.



Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass alle Besucherinnen und Besucher ausnahmslos eine medizinische Maske zu tragen haben, welche Mund und Nase vollständig abdeckt.



Plakate im Eingangsbereich aller Polizeidienststellen weisen zudem auf die aktuellen Regelungen hin (siehe Anlage zur Pressemitteilung).



Alle Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Zusammenhang gebeten, bereits im Vorfeld zu prüfen, ob ein persönlicher Kontakt mit den Polizistinnen und Polizisten in den Polizeidienststellen zwingend erforderlich ist oder dies auch kontaktlos erfolgen kann. Eine Kontaktaufnahme ist u. a. per Telefon, Fax und E-Mail möglich. Die Erreichbarkeiten der Polizeidienststellen sind auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de/Polizei/PPNB/PI-ANK zu finden. Darüber hinaus steht den Bürgerinnen und Bürgern die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu Verfügung. Hier können bequem von zu Hause aus Anzeigen erstattet und Hinweise übermittelt werden.



Die Polizei gewährleistet weiterhin, dass bei akuten Notfällen, die persönlich in der Polizeidienststelle gemeldet werden, entsprechende Sofortmaßnahmen umgesetzt werden.



