POL-HWI: Gefährliche Ladung Eisplatten/gefrorener Schnee

Sobald die Temperaturen nachts auf den Gefrierpunkt sinken, kommt es immer wieder mal vor, dass Eisplatten oder gefrorener Schnee während der Fahrt vom LKW rutschen. Das stellt ein erhebliches Risiko für nachfolgende Fahrzeuge dar.



Zwar sind derartige Unfälle relativ selten, dennoch raten wir bei entsprechender Witterung damit zu rechnen, dass vorausfahrende LKW eisige Geschossen verlieren könnten.



Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme ist ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden LKW und ggf. der Verzicht, diesen zu überholen.



Der LKW-Fahrer ist für den verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich. Auf keinen Fall sollte die Fahrt angetreten werden, ohne zuvor das Fahrzeug kontrolliert zu haben.



Gefährliche Dachlasten wie Schnee und Eis müssen entfernt werden.



So kam es am heutigen Vormittag auf der Autobahn 20, gegen 11:00 Uhr, zu einem derartigien Unfall, als gefrorener Schnee von einem Lastkraftwagen auf die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Pkw fiel und diese beschädigte.



