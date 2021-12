POL-LWL: Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Verkehrsunfall auf Autobahn

Goldenstädt/Stople (ots) -



Sekundenschlaf war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der BAB 14 bei Goldenstädt. Ein Kleintransporter war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Dabei entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von über 8.000 Euro. Der 21-jährige deutsche Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.



