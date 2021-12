POL-LWL: Mehrere Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Einsetzender Schneefall und glatte Straßen haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim geführt. Aufgrund von Sturmböen behinderten zudem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste den Straßenverkehr.



So kam am frühen Donnerstagmorgen ein LKW auf der B 192 bei Brüel von der Straße ab und rutschte in den angrenzenden Graben. Dabei entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Nach Angaben des Fahrers, der unverletzt blieb, habe auf schneebedeckter Straße eine Windböe das Fahrzeug erfasst, welches dabei von der Fahrbahn abkam. Sturmböen und glatte Straße waren vermutlich auch die Ursache für einen ähnlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße in Görslow. Ein PKW war dort am frühen Donnerstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Grundstückshecke gefahren. Es entstand Sachschaden.



Am Mittwochabend prallten zwei PKW auf der Landesstraße zwischen Neustadt- Glewe und Ludwigslust gegen einen umgestürzten Baum, der in Höhe Groß Laasch die Fahrbahn blockierte. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von fast 5.000 Euro. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und beräumte den Baum.



In Parchim ist am Mittwochabend ein PKW beschädigt worden, der über herabstürzendes Geäst gefahren war. Der Fahrer blieb unverletzt.



Teile eines Baugerüstes sind am späten Mittwochabend in der Ludwigsluster Innenstadt durch starken Wind abgeknickt worden. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und THW kamen zum Einsatz und sicherten das Gerüst und beräumten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Hierzu mussten die Schweriner Straße und die Seminarstraße für die Dauer von ca. vier Stunden voll gesperrt werden.



Außerdem blockierten umgestürzte Bäume zeitweilig mehrere Straße im Landkreis. Unter anderem zwischen Parchim und Darze, zwischen Weberin und Brüel, zwischen Lübz und Bobzin sowie auf der B 192 nahe Karow.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell