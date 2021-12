Vermisstensuche in Stralsund- 63 jährige Frau vermisst

Die Polizei in Stralsund sucht nach der 63 -jährigen Karin Zimmer. Frau Zimmer wird seit ca. 14.00 Uhr vermisst. Der letzte Aufenthalt könnte die Feldstraße in Stralsund sein. Es ist auf Grund der Gesamtumstände davon auszugehen, dass sich Frau Zimmer in akuter Notlage befinden könnte und dringend medizinische Hilfe benötigt. Die Polizei erhielt gegen 19:00 Uhr Kenntnis und leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Zum Einsatz kam auch ein Fährtensuchhund. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ohne Erfolg. Die Frau ist etwa 153 cm groß und ca. 90 kg schwer. Sie ist bekleidet mit einer weiß-beigen Steppjacke, einer grün/braunen Hose und trägt schwarze Stiefelletten. Ebenfalls trägt sie einen beigen Jutebeutel bei sich. Leider liegt kein Lichtbild der Frau vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung insbesondere in Stralsund um Mithilfe. Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831/28900, jede anderen Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg