POL-GÜ: Fahrer eines Kleintransporters nach Verkehrsunfall auf der A 20 schwer verletzt

Am 01.12.2021 gegen 11:00 Uhr kam es auf der A20, Höhe der Anschlussstelle Tessin, Richtungsfahrbahn Stettin, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61jähriger deutscher Mann lebensbedrohlich verletzt wurde.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen einem Kleintransporter aus dem Landkreis Ueckermünde und einer österreichischen Sattelzugmaschine, besetzt mit einem rumänischen Fahrzeugführer. Durch den Wucht des Aufpralls wurde der 61jährige Mann eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden. Der Mann war nicht ansprechbar und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus geflogen und wird dort behandelt. Zur Ermittlung der Unfallursache und -hergangs wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft Rostock die Dekra eingesetzt. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bis zum Abschluss der Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma blieb die Autobahn für fast vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird mit etwa 40.000 Euro angegeben.



