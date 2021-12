POL-HRO: Toter bei Garagenbrand

Rostock (ots) -



In der Nacht zu Mittwoch ist es im Ort Kossow im Landkreis Rostock zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz gekommen. Eine Garage stand vollkommen in Flammen. Bei den Löscharbeiten fanden Feuerwehrkräfte eine männliche leblose Person. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock sowie die Rechtsmedizin waren im Einsatz. Hinweise auf ein Fremdverschulden können derzeit ausgeschlossen werden.



