POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter

Am 22.09.2021 gegen 11:00 Uhr wurde einer 88-Jährige das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet, kurz darauf kam es zu einer unerlaubten Geldabhebung in einer Bank.



Eine 88-jährige Schwerinerin überquerte mit ihrem Rollator die Pilaer Straße und bekam von einer ihr unbekannten Person Hilfe beim Überwinden des Bordsteins. Im nächsten Geschäft bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Portemonnaies.



Gegen 11:43 Uhr wurde mit der EC-Karte der Geschädigten in der VR Bank in Schwerin Lankow Geld abgehoben. Ermittler konnten Bilder von diesem Täter sichern und bitten die Bevölkerung nun um Unterstützung.

Die Bilder können Sie hier einsehen: https://fcld.ly/pz-sn21-12-01



Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?



Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



