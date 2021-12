POL-HWI: Windböe kippt Anhänger auf der A14 um

Cambs (ots) -



Gestern Mittag gegen 12:00 Uhr kam es auf der Autobahn 14, Höhe Camps, aufgrund starker Windböen zu einem Verkehrsunfall.



Der 28-jährige Fahrer eines Chryslers war mit seinem Anhänger in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. Offenbar kam er aufgrund des starken Windes nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst in die Bankette. Schließlich verlor er die Kontrolle über die Fahrzeugkombination. Der Anhänger kippte um und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen.



Verletzt wurde der österreichische Fahrzeugführer nicht.

Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorzeigen, so dass sich der 28-Jährige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.



Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zur Bergung der Fahrzeugkombination durch ein Abschleppunternehmen wurde der Hauptfahrstreifen der A 14 kurzzeitig gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell