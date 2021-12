POL-HST: Zeugenaufruf zu abgeladenen Wellasbestplatten

Saal (ots) -



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwischen Saal und Hermannshagen Dorf in der Zeit vom 22.10.2021, 18:00 Uhr bis zum 23.10.2021, 08:00 Uhr eine größere Menge Wellasbestplatten mit den Maßen 2,5 Meter x 1 Meter auf einem frei zugänglichen landwirtschaftlichen Lagerplatz abgeladen.



Gesucht werden Zeugen, die relevante Beobachtungen im Bereich des Ablageplatzes im genannten Zeitraum gemacht haben oder sonstige relevante Angaben zur Sache machen können. Auch wem Baustellen bzw. Grundstücke in der näheren Umgebung bekannt sind, auf denen in der zurückliegenden Zeit Wellasbestplatten demontiert wurden, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen und nimmt Hinweise während der Tageszeit unter der Telefonnummer: 038231-45550 entgegen. Außerhalb der Geschäftszeiten können sich Zeugen an das Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231-6720 oder auch jede andere Polizeidienststelle wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Elisa-Sophie Döbel

Telefon: 03831/245-259

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell