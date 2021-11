POL-HST: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Zoll nach Einsatz bei Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Montag, dem 29.11.2021, fand am Vormittag in der Nähe von Stralsund ein gemeinsamer Einsatz von Polizeikräften aus Stralsund, Barth sowie der Kriminalpolizeiinspektion Anklam und Bediensteten des Hauptzollamts Stralsund statt. Grund hierfür war ein Amtshilfeersuchen des Zolls zur Vollstreckung eines richterlichen Beschlusses. Ziel war es, eine öffentlich-rechtliche Forderung zu vollstrecken. Zwei vorherige Versuche seitens des Zolls waren aufgrund der entgegengebrachten Renitenz erfolglos geblieben.



Nachdem das deutsche Ehepaar die Tür öffnete, leistete der 56-jährige Mann Widerstand gegen die Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend. Sowohl im Haus, als auch auf dem Grundstück fanden die Einsatzkräfte mehrere Gegenstände, die als Schutzbewaffnung geeignet waren. Die Ehefrau beglich widerstrebend die ausstehende Summe bei den Zollbeamten, um einer Hausdurchsuchung zu entgehen und trug somit zum erfolgreichen Abschluss des Einsatzes bei. Alle eingesetzten Kräfte blieben unverletzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung, aufgenommen.



