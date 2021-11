POL-HST: Eine Schwerverletzte und 30.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsfehler

Grimmen (ots) -



Am heutigen Dienstag (30.11.2021) ereignete sich gegen 09:30 Uhr auf der Landesstraße 19 zwischen Grimmen und der Autobahnauffahrt Grimmen West ein folgenschwerer Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 27-Jährige, aus Richtung Grellenberg kommend, mit ihrem Pkw Skoda nach links auf die Landesstraße 19 abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Grimmen kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes mit einem 59-jährigen Fahrer. Die 27-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und durch Rettungskräfte in die Greifswalder Uniklinik gefahren. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Beide Unfallbeteiligte besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Straße musste im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen führte. Neben Polizei und Rettungskräften war auch die Feuerwehr aus Grimmen im Einsatz.



