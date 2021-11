POL-HWI: Verkehrsunfall mit Kind - Polizei sucht Unfallzeugen

Roggendorf (ots) -



Am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in Kneese in der Dorfstraße (Kreisstraße 48) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind.



Nach ersten Erkenntnissen soll der 12-Jährige mit seinem Fahrrad am dortigen Fahrbahnrand gestanden haben. Ein vorbeifahrender Pkw habe den Jungen mit dem Außenspiegel an seiner linken Schulter berührt, sodass dieser stürzte. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Roggendorf fort, ohne anzuhalten.



Ein Mercedes-Fahrer (schwarzer SUV) hielt daraufhin an und erfragte den Gesundheitszustand des Kindes. Da der Junge angab, keine Schmerzen zu verspüren, übergab der circa 45-jährige Mann dem Jungen einen Zettel mit Angaben zum unfallflüchtigen Pkw. Demnach soll es sich um einen Renault Traffic mit Ortskennung LWL gehandelt haben.

Anschließend setzte er seine Fahrt fort.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet den Mercedesfahrer, der dem Jungen geholfen hat, sich für die Ermittlungen als Zeuge zur Verfügung zu stellen.



Weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 zu melden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell