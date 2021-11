POL-NB: Erneut Wechselrichter in Anklam entwendet

Anklam (ots) -



In der Pressemitteilung vom 19.11.2021 baten wir um Zeugenhinweise nach dem Diebstahl von einem Dutzend Wechselrichtern aus einem Garagenkomplex in Anklam.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5077910



Aus demselben Garagenkomplex "Pelsiner Weg" sind nun erneut drei Wechselrichter des Herstellers Huawei entwendet worden. Diese waren an Giebelwänden der Garagen montiert und für jedermann zugänglich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 EUR.



Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 25.11.21 und dem heutigen Vormittag. Ein möglicher Zusammenhang mit dem vorherigen Diebstahl wird geprüft.



Die Wechselrichter haben die Abmaße von 1075x555x300 mm und ein Gewicht von über 70 kg. Daher ist anzunehmen, dass es sich nicht um die Tat eines Einzelnen handelt und diese beobachtet worden sein könnte.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



