POL-LWL: Über 500 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Groß Laasch (ots) -



Von einer Baustelle am Bahnübergang bei Groß Laasch haben unbekannte Täter am Wochenende über 500 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter unter anderem den Tankdeckel eines Radladers auf und zapften anschließend aus dem Fahrzeugtank den Kraftstoff ab. Auch ein Tankvorratsbehälter auf der Baustelle war betroffen. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell