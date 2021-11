POL-NB: Betrunkener wirft Flasche auf vorbeifahrendes Fahrzeug

Waren (Müritz) (ots) -



Am Samstag, den 27.11.2021, rief gegen 11:15 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer, dessen Fahrzeug soeben in Möllenhagen von einem Unbekannten beschädigt wurde, die Polizei und bat um die Aufnahme einer Anzeige.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren stellten vor Ort neben dem Fahrzeugführer und dessen Sohn eine weitere, stark alkoholisierte männliche Person fest. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Geschädigte zusammen mit seinem Sohn in seinem Pkw aus Richtung der Bundesstraße auf der Neuen Straße in Richtung Bahnhof. Auf der Fahrbahn kam ihnen ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann entgegen. Aufgrund dessen verlangsamte der 63-Jährige seine Geschwindigkeit deutlich. Beim Vorbeifahren warf der Mann seine Bierflasche in hohem Bogen auf das Fahrzeug, wodurch die Frontscheibe erheblich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.



Ein Gespräch mit dem Mann gestaltete sich wegen der erheblichen Alkoholisierung von 2,05 Promille sehr schwierig. Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes des 43-Jährigen wurde ein Rettungswagen gerufen, mit welchem er ins Krankenhaus nach Waren gebracht wurde. Neben der Entnahme einer Blutprobe wurde er hier medizinisch betreut.



Die Beweggründe für die Tat konnten die Beamten vor Ort nicht herausfinden. Sie nahmen eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Mann auf und leiteten diese zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren weiter.



Bei allen Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell