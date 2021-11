POL-HST: Gemeinsamer Alkoholkonsum endet in körperlicher Auseinandersetzung

Stralsund (ots) -



Am heutigen Dienstagmorgen (30.11.2021), gegen 02:15 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg den Hinweis, dass es in Stralsund zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung mittels Schlägen mit Bierflaschen gekommen sein soll.



In einer Wohnung im Stadtteil Vogelsang hatte sich eine vierköpfige deutsche Personengruppe, im Alter von 37 bis 56 Jahren, zusammengefunden und trank gemeinsam Alkohol. Mit zunehmendem Pegel soll ein 56-Jähriger zunehmend aggressiver geworden sein und habe einer 37-Jährigen mit einer Bierflasche gegen die Schulter geschlagen. Die 37-Jährige soll daraufhin eine andere Bierflasche gegriffen und diese am Kopf des 56-Jährigen zerschlagen haben. Der Mann erlitt durch den Schlag eine Platzwunde über dem linken Auge.



Neben Stralsunder Polizeibeamten kamen auch Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung des 56-Jährigen vor Ort. Der Mann weigerte sich jedoch das Mehrfamilienhaus zu verlassen woraufhin ihm die Polizisten einen Platzverweis erteilten. Im Treppenaufgang ging der 56-Jährige dann plötzlich auf die Polizeibeamten los. Diese brachten ihn zu Boden und wurden dabei mehrfach beleidigt. Nun ging es für den 56-Jährigen in Handschellen in ein Krankenhaus, wo seine Wunde versorgt wurde und ihm durch einen Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung gegen beide Personen aufgenommen. Zudem wird gegen den 56-Jährigen wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Elisa-Sophie Döbel

Telefon: 03831/245-259

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell