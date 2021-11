POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen

Neubrandenburg (ots) -



Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte das Mädchen, welches letztmalig am 26.11.2021 in Neubrandenburg gesehen und seit dem 29.11.2021 öffentlich gesucht wurde, wohlbehalten wieder angetroffen werden.



Hiermit wird die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt. Es wird um Löschung der personenbezogenen Daten des Mädchens gebeten.



Die Polizei bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern!



