POL-NB: Diebe entwenden Propangasflaschen aus dem Lager einer Tankstelle in Dargun

Am Morgen des 27.11.2021 erhielt das Polizeihauptrevier Demmin gegen 08:00 Uhr den Hinweis, dass Unbekannte zwei Schuppen einer Darguner Tankstelle in der Demminer Straße aufgebrochen und Propangasflaschen entwendet haben. Die Beamten nahmen vor Ort eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls nach den Angaben einer Angestellten auf.



Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand geschah die Tat in der Zeit vom 26.11.2021, 21:00 Uhr bis zur Feststellung durch die Mitarbeiterin am folgenden Morgen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Schuppen und entwendeten diverse Flaschen mit 5kg und 11kg Volumen.



Der entstandene Schaden wird auf circa 270 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen in dem Fall werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt, die Hinweise aus der Bevölkerung unter 03998/254224 entgegennimmt.



