POL-GÜ: Diebe entwenden ein Wertgelass mit Tageseinnahmen

Unbekannte Täter sind am 28.11.2021, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 11:00 Uhr in ein Lokal in Kühlungsborn, Unter den Kolonnaden, eingebrochen. Das Sicherheitssystem wurde zerstört und ein Tresor mit ca. 1000 Euro Tageseinnahmen entwendet. Der Sach- und Stehlschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen, zum Verbleib des Tresors und Geldes, nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203-560, über die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



