POL-LWL: Sachschaden bei Feuer in Pflegeheim

Dömitz (ots) -



Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Dömitz ist am Sonntagvormittag ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro entstanden. Dabei brannte die Wohnung einer 69-jährigen Frau komplett aus. Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der 69-jährigen Bewohnerin habe sie versucht, eine Kerze mit einem Stück Papier anzuzünden. Allerdings sei die Situation außer Kontrolle geraten. Kurz darauf stand bereits ein Sessel in Flammen. Nachdem eigene Löschversuche fehlschlugen, rief die Frau die Feuerwehr. Das Feuer griff unterdessen auf die gesamte Wohnung über. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und löschte den Brand. Zwischenzeitlich wurde das Pflegeheim evakuiert. Insgesamt 7 Personen waren davon betroffen. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Vorfall dauern an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell