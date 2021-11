POL-NB: Ein Toter beim Brand in einem Reihenhaus in 18445 Altpleen Ortsteil Günz

Barth (ots) -



Am 28.11.2021 gegen 20:20 Uhr kam es aus bisher Ursache zu einem Brand in einem Reihenhaus in 18445 Altpleen im Ortsteil Günz. Eine 48-jährige deutsche Nachbarin bemerkte den Brand und konnte den 50-jährige deutsche Bewohner des Reihenhauses aus diesem bergen. Der 50-jährige war zu diesem Zeitpunkt ohne Bewusstsein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes wies der Bewohner keine Vitalfunktionen mehr auf. Man versuchte noch ihn zu reanimieren. Er verstarb jedoch vor Ort an seinen schweren Verletzung. Die Nachbarin zog sich beim Rettungsversuch eine Rauchgasvergiftung zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Zur Brandbekämpfung kamen die Berufsfeuerwehr aus Stralsund und die Freiwilligen Feuerwehren aus Stralsund, Groß Mohrdorf, Niepars, Altpleen, Prohn, Preetz, Schmedshagen und Klausdorf zum Einsatz. Diesen gelang es das Feuer, welches aus unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen war, zu löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Unterstützt werden sie dabei am 29.11.2021 von einem Brandursachenermittler.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell