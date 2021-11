POL-HRO: Wohnungsbrand in Teterow am Sonntagabend

Rostock (ots) -



Am frühen Sonntagabend mussten die Teterower Feuerwehr und die Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Schillerstraße ausrücken. Aus der fünften Etage eines Wohnblockes wurde ein Feuer gemeldet und es drang Rauch aus einer Wohnung.



Die Bewohner des Hauses wurden während des Einsatzes in Sicherheit gebracht, konnten aber später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.



Nachdem die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, wurde festgestellt, dass im Schlafzimmer der Wohnung einer 22-jährigen Teterowerin aus bisher unbekannter Ursache eine Stehlampe und andere Gegenstände in Brand geraten sind. Die weiteren Ermittlungen hierzu führt der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Güstrow.



Die betreffende Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar, der durch das Feuer und die Löscharbeiten entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Durch die Teterower Wohngesellschaft wurden die Wohnungsinhaberin und ihr Freund vorerst in einem anderen Quartier untergebracht.



