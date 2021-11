POL-NB: Fund einer Leiche in Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 28.1.21, gegen 11:00 Uhr, teilte eine Spaziergängerin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass sie eine leblose männliche Person an einem Feldweg nahe der Stralsunder Straße in Greifswald festgestellt hat. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 20-jährigen Deutschen feststellen. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam und ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin haben die Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell