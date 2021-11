POL-GÜ: Keine Erholung - erneuter Baustelleneinbruch an Güstrower Oase

Güstrow (ots) -



In der Nacht vom 27. auf den 28. November 2021 ereignete sich zum

wiederholten Male ein Einbruch auf der Baustelle an der Oase in

Güstrow. Einem Mitarbeiter des Wachschutzes fiel gegen 02:30 Uhr

während seiner Objektrunde auf, dass zwei Bürocontainer auf dem

Baustellengelände aufgebrochen worden waren. Die unbekannten Täter

rissen dazu die Rolläden ab und verschafften sich über die

Seitenscheiben Zutritt. Wie hoch der Stehlschaden ist, konnte in der

Nacht nicht benannt werden. Zur Spurensicherung begab sich der

Kriminaldauerdienst Rostock vor Ort und leitete Ermittlungen bzgl.

des besonders schweren Diebstahls ein.



