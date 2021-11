POL-GÜ: alkoholisierter Radfahrer im Stadtgebiet

Güstrow (ots) -



In der Nacht vom 26. auf den 27. November 2021 kontrollierten die

Beamten im Bereich der Goldberger Straße in Güstrow einen

Fahrradfahrer. Im Zuge der Fahrtauglichkeitsprüfung wurde bei dem

51-jährigen Deutschen ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille gemessen.

Da dies den Tatbestand der Trunkenheit im Straßenverkehr erfüllt,

wurde im Anschluss eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Nach

Beendigung aller Maßnahmen durfte der Güstrower sein Fahrrad jedoch

nur noch schiebend mit nach Hause nehmen.



