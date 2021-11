POL-GÜ: Brand in Güstrower Kleingartenanlage

Güstrow (ots) -



Am Sonntag, den 28. Novermber 2021, wurde dem PHR Güstrow ein Brand

im Bereich des Kuhlenweges gemeldet. Die sofort entsandten

Einsatzkräfte stellten in der KGA "Hoher Berg" eine brennende

Gartenlaube fest. Das Feuer war bereits zum Teil auf eine

Nachbarlaube übergriffen. Die insgesamt 22 Kameraden der FFW Güstrow

brachten die Lage jedoch schnell unter Kontrolle und konnten eine

weitere Brandausdehnung verhindern. Verletzt wurde bei diesem Einsatz

glücklicherweise niemand. Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zum

Einsatz und hat Ermittlungen bzgl. des Verdachtes einer fahrlässigen

Brandstiftung aufgenommen.



