POL-GÜ: Einbruch in Güstrower Dom

Am Vormittag des 1. Advents meldete sich der Pastor der Güstrower

Domgemeinde bei der Polizei und teilte mit, dass in die Domkirche

über Nacht eingebrochen wurde. Die Täter verschafften sich über eine

Seitentür gewaltsam Zutritt zum Gotteshaus und brachen unter anderem

eine 200 Jahre alte Spendenkiste auf. Der Stehlschaden beläuft sich

gegenwärtig auf ca. 900 Euro. Durch die Tat sind Sachschäden im Wert

von ca. 300 Euro entstanden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bzgl.

des besonders schweren Diebstahls und gemeinschädlicher

Sachbeschädigung eingeleitet.



