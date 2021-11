LWSPA M-V: Grundlieger im Seegebiet des Nationalpark Jasmund

Sassnitz (ots) -



Am 27.11.2021 wurde die Wasscherschutzpolizeiinspektion Sassnitz durch die Verkehrszentrale Warnemünde über ein auf Grund gelaufenes Schiff im Seegebiet des Nationalpark Jasmund informiert. Bei dem Schiff handelt es sich um ein unter der Flagge von Panama fahrendes Sicherheits- Offshore- Schiff. Bei diesem Vorfall kam es glücklicherweise zu keinen Leckagen oder verletzten Personen. Erste Ermittlungen an Bord des Schiffes ergaben, dass der ukrainische Kapitän zum Unfallzeitpunkt übermüdet war und unter Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Über den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5300 EUR gegen den Kapitän festgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Sassnitz und dem Bundespolizei-Einsatzschiff "Bamberg" wurde die Überführung des Beschuldigten vom Hafen Lohme in das Polizeirevier Sassnitz zur Blutprobenentnahme realisiert. Seitens der Wasserschutzpolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Zur Bergung des Schiffes waren der Seenotrettungskreuzer "Harro Koebke", das Mehrzweckeinsatzschiff "Arkona" sowie der Schlepper"Noorland" im Einsatz.



Kriesel, POKin, Streifendienstleiterin WSPI Sassnitz



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell