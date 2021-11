POL-NB: Schmierfinken nach Hinweis gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 26.11.2021 gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass zwei Personen im Tunnel zwischen der Heidenstraße und der Johannesstraße in 17034 Neubrandenburg Graffiti sprühen.



Umgehend entsandte Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg konnten einen 18-jährigen und einen 21-jährigen stellen. Diese hatten insgesamt fünf Graffiti in einer Größe von 1,90m x 1m an der Tunnelwand angebracht. Da sich die beiden mit einem Handy beim Sprayen filmten, wurden nicht nur Spraydosen, sondern auch ein Mobiltelefon sichergestellt, um die Tat nachzuweisen.



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg übernommen. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Beide Tatverdächtige sind deutsche Staatsbürger.



Für die polizeiliche Arbeit sind Hinweise aus der Bevölkerung oft sehr hilfreich. Haben Sie Beobachtungen gemacht, die von polizeilichem Interesse sein könnten, wenden sie sich bitte umgebend an jede Polizeidienststelle oder an die Internetwache www.polizei.mvnet.de



