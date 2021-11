POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer nach Hinweis ermittelt

Neustrelitz (ots) -



Am 26.11.2021 teilte eine aufmerksame Bürgerin um 20:26 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der B 96 mit.



Die Hinweisgeberin fuhr von Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz weiter hinter dem PKW her und teilte der Polizei fortlaufend den Standort mit.



Aufgrund ihrer Informationen konnten Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Neustrelitz den betreffenden Fahrzeugführer ermitteln. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,65 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines.



Für die polizeiliche Arbeit sind Hinweise aus der Bevölkerung oft sehr hilfreich. Haben Sie Beobachtungen gemacht, die von polizeilichem Interesse sein könnten, wenden sie sich bitte umgebend an jede Polizeidienststelle oder an die Internetwache www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell