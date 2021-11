POL-NB: Baustellenunfall mit Verletzten

Bergen (ots) -



Am 26.11.2021 gegen 22:20 kam es auf der L296 zwischen Teschenhagen und Bergen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.



Eine 22-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L296 aus Samtens kommend in Richtung Bergen und verunfallte hier in einer Baustelle. Nach ersten Erkenntnissen musste das Fahrzeug vor Erreichen des Unfallortes drei Absperrungen passieren, die vermutlich geöffnet und nach dem Durchfahren wieder geschlossen wurden. Im Baustellenbereich übersah die Fahrzeugführerin einen aufgeschütteten Asphalthaufen, den sie mit hoher Geschwindigkeit überfuhr. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam ca. 40m weiter an der Böschung abseits der Fahrbahn zum Stehen.



Die Fahrzeugführerin und ein 22-jähriger Mitfahrer verletzen sich bei dem Unfall leicht, ein 25-jähriger Beifahrer schwer. Die Personen, die alle die deutsche Staatsbürgerschaft haben, wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in die Kliniken nach Bergen und Stralsund gebracht.



Neben den polizeilichen Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Bergen und Sehlen mit 20 Einsatzkräften sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.



Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7.000,- EUR.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell