POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen aus Friedland, LK MSE

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei Neubrandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen.



Die Vermisste wurde letztmalig in der Nacht zum 20.11.2021 in Neubrandenburg gesehen.



Weitere Informationen finden sie unter folgendem Link: https://bit.ly/3CVxp5m



Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Informationen zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell