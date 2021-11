POL-NB: Brand eines Carports in Löcknitz

Pasewalk (ots) -



Am 26.11.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es in Löcknitz zu einem Brand eines Carports. Die Flammen griffen in der Folge auf ein angrenzendes Gebäude, das nicht dauerhaft bewohnt wird, über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Personen mussten nicht evakuiert werden. Der Geschädigte verletzte sich beim Versuch das Feuer selbst zu löschen leicht.



Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von ca. 65.000,- EUR.



Die freiwilligen Feuerwehren Löcknitz und Boock waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 28 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz.



Nach ersten Erkenntnissen könnte heiße Asche, die in eine hinter dem Carport befindlichen Aschetonne gefüllt wurde, ursächlich für den Brand sein. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kriminalkommissariat Anklam geführt.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell