POL-HRO: 15-jährige Rostockerin vermisst

Rostock (ots) -



Seit dem 25.11.2021 wird in Rostock eine 15-Jährige vermisst.



Weitere Informationen hier: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/?id=175902&processor=processor.sa.pressemitteilung



Die Polizei bittet dringend um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste seit dem 25.11.2021 gesehen oder kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: doerte.lembke@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell