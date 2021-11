POL-SN: Schweriner Polizei warnt vor Taschendiebstählen

Schwerin (ots) -



Fast täglich wurden in den letzten Wochen Taschendiebstähle bei der Schweriner Polizei angezeigt.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Die Tatzeiten richten sich nach den Tatgelegenheiten: In den öffentlichen Nahverkehrsmitteln ist insbesondere in der "Rush-hour" Obacht geboten. In den Geschäften steigen die Diebstähle besonders in den Stunden vor Ladenschluss und in der jetzigen Vorweihnachtszeit.

Taschendiebe gehen zumeist arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie verschiedene Tricks.

So schützen Sie sich vor Taschendieben



- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, auf den

Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie

möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant oder in Geschäften (selbst

bei der Anprobe von Kleidung) nicht an Stuhllehnen.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.



Sollten Sie verdächtige Personen beobachten, melden Sie dies umgehend der Polizei. Sind Ihnen aus der Vergangenheit Auffälligkeiten in Erinnerungen, geben sie diese bitte ebenfalls der Schweriner Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bekannt.



