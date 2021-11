POL-HRO: Schussabgabe auf A20 durch einen Polizeibeamten

Rostock/Wismar (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 25. Novembers ist es auf der Autobahn

20 Höhe Anschlussstelle Wismar-Mitte zu einer Schussabgabe durch

einen Polizeibeamten des Landes Schleswig-Holstein auf ein fahrendes

Auto gekommen.

Zivile Kräfte aus Schleswig-Holstein hatten gegen 5:40 Uhr auf dem

Parkplatz Schönberger Land zwei auffällige Audis festgestellt. Bei

dem Versuch, beide Autos einer Kontrolle zu unterziehen, flüchteten

diese mit hoher Geschwindigkeit auf der A20 in Richtung Rostock. Es

kam zu einer Verfolgungsfahrt, Kräfte aus MV wurden hinzugerufen.



Auf Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte konnte ein tatverdächtiges

Auto durch die Polizeikräfte angehalten sowie ein polnischer

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Bei den

Absperrmaßnahmen näherte sich das zweite flüchtige Fahrzeug und fuhr

mit hoher Geschwindigkeit auf einen Beamten zu, so dass dieser zur

Seite springen musste. In diesem Zusammenhang gab er Schüsse auf das

fahrende Auto ab. Das Auto wurde wenig später zurückgelassen im

Bereich Groß Stieten, Landkreis Nordwestmecklenburg, festgestellt.



Nach jetzigen Erkenntnissen wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen kamen neben einem Polizeihubschrauber auch

Fährtenhunde zum Einsatz.



Gegen 13 Uhr ist ein weiterer polnischer Mann festgestellt worden. Er

steht im Verdacht, der Fahrer des zweiten Wagens zu sein. Die

Ermittlungen zu dem Einsatz dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell