POL-NB: Fake-Hausbootseite beschlagnahmt

Eine Fake-Hausbootseite, die kürzlich in der Müritzregion aufgetaucht war, ist nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beschlagnahmt worden. Der Umsetzung des Beschlusses waren aufwendige Ermittlungsarbeiten der Spezialisten der Kripo Neubrandenburg vorausgegangen. Diese Ermittlungen dauern auch noch an.



Die Seite Top-Hausboot24.de war eine höchst professionell gestaltete Plattform mit angeblichem Firmensitz in Malchow. Selbst bei genauerem Hinsehen war sie schwer als Betrug erkennbar. Dennoch hat glücklicherweise ein potenzieller Bucher aus Deutschland den Handelsregistereintrag überprüft. Dieser stimmte natürlich nicht. Genau zu einer solchen Prüfung des Handelsregistereintrags rät auch die Polizei, um in einem sicheren, ersten Schritt festzustellen, ob es sich um echte Anbieter bei Online-Plattformen handelt oder nicht.



Vor der Beschlagnahmung konnte die Seite zwar noch aufgerufen werden. Buchungen auf der konkreten (Fake-)Hausboote waren jedoch nicht mehr möglich.



Aktuell wird ermittelt, ob es Geschädigte durch diese erneute Fake-Hausbootseite gibt.



Ob es einen Zusammenhang zu einer Fake-Hausbootseite gibt, auf die im Sommer einige potenzielle Mieter hereingefallen waren (s. PM dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4960599), wird geprüft.

Für die uns bekannten Geschädigten der im Sommer aktiven Plattform "dein-hausbooturlaub.de" konnte nach derzeitigem Stand das verlorene Geld nicht gerettet werden. Die Opfer stammten aus dem ganzen Bundesgebiet. Der Provider war seinerzeit verpflichtet worden, die Seite vom Netz zu nehmen.



